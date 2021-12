„Eine weitere Verzögerung ist nicht zumutbar“, sagt der Vorsitzende der CDU-Stadtfraktion, Peter Uebel, zu den Aussagen der Verwaltung zum Ausbau der Linie 10 in der Friesenheimer Hohenzollernstraße. Schon jahrelang werde über den barrierefreien Ausbau der Haltestellen diskutiert. Immer wieder sei dieses Vorhaben mit Verweis auf die Sanierung der Linie 10 abgelehnt worden, sagt Uebel und ergänzt: „Jetzt rückt dieser Ausbau wieder in unbestimmte zeitliche Ferne. Das ist nicht akzeptabel“. Vor allem die Anbindung des Klinikums an den Öffentlichen Personennahverkehr hinke wesentlich der Bedeutung dieser Einrichtung hinterher. Uebel fordert „belastbare Aussagen der Verwaltung zu Terminen, Kosten und Zusagen über Förderungen durch das Land“. Er sagt außerdem: „Eigentlich können wir nicht abstimmen, bevor eine neue Bürgerbeteiligung stattgefunden hat.“ Das Thema steht am 13. Dezember auf der Tagesordnung der nächsten Stadtratssitzung.