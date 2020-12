Der Stadtrat soll am Montag die nächsten Weichen für den Abriss des Rathauses stellen, doch die CDU sieht hier noch Redebedarf.

Ab 15 Uhr tagt der Stadtrat am Montag im Konzertsaal des Pfalzbaus und bekommt es mit vielen weitreichenden Themen zu tun. Insgesamt umfasst die Tagesordnung satte 38 Punkte – darunter auch die große Beratung des Doppelhaushalts 2021/22 mit den Reden der Fraktionssprecher.

Doch es geht auch um die Leitlinien der Stadtplanung. Ende September hat sich der Rat in einem Grundsatzbeschluss einstimmig dafür ausgesprochen, das Rathaus-Center samt Rathausturm abzureißen. Zugleich soll eine veränderte Führung der Stadtstraße als Ersatz für die Hochstraße Nord geprüft werden. Durch den Verschwenk könnte das Projekt billiger werden und mit weniger Verkehrsbelastungen über die Bühne gehen. Ebenfalls noch geprüft wird, an welcher Stelle ein neues Rathaus entstehen soll. Die Gesamtkosten für das Vorhaben Rathaus: rund 300 Millionen Euro.

„Belastbare Daten“

Am Montag geht es nun um den „Maßnahmenbeschluss Abbruch Rathaus mit Rathaus-Center und Beauftragung der Bauprojektgesellschaft“. Es sollen also die nächsten Schritte eingeleitet werden. Doch da will Peter Uebel nicht einfach so mitmachen. Seine CDU-Fraktion hat daher einen Antrag eingereicht. „Für uns ist der Abriss noch nicht gesetzt. Wir wollen erst die Vorteile für einen Verschwenk der Stadtstraße dargelegt bekommen – mit belastbaren Daten“, betont Uebel. Nur dann werde seine Fraktion mit „Ja“ stimmen. In seinen Augen gab der Rat mit dem September-Beschluss nur grünes Licht für eine Planung. Er sehe darin keinen „Automatismus, dass beim Rathaus-Abriss schon alles unter Dach und Fach“ sei. „Wenn rauskommt, dass die neue Variante besser ist, ist das in Ordnung“, so Uebel. Ansonsten sei die CDU für den Erhalt des Rathauses.