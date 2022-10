Die CDU-Stadtratsfraktion will wissen, welche Möglichkeiten die Stadtverwaltung sieht, Sportvereine in der Energiekrise finanziell zu unterstützen. Einen entsprechenden Prüfauftrag stellt sie für die nächste Sitzung des Sportausschusses am 26. Oktober.

Erfreulicherweise sei bereits entschieden worden, dass nach den Herbstferien in Sport- und Schulturnhallen wieder Warmwasser zum Duschen angestellt wird. Gleiches gilt für Vereine, die Bezirkssportanlagen nutzen können. Sportvereine mit eigenen Sportanlagen müssten jedoch die extrem höhe Energiepreise für Strom und Gas selbst tragen.

„Durch die noch lang anhaltende Energiekrise sind sie in ihrer Existenz gefährdet“, warnen Fraktionsvorsitzender Peter Uebel und der sportpolitische Sprecher Joannis Chorosis. Würden die Vereine die Beiträge erhöhen, müssten sie mit weiteren Austritten rechnen, was bereits in den vergangenen beiden Coronajahren eine Hypothek dargestellt habe.

„Uns allen ist die prekäre finanzielle Situation der Stadt bewusst – und auch, dass es nicht ganz einfach sein wird, die freiwilligen Leistungen seitens der ADD noch weiter zu erhöhen“, räumen die beiden CDU-Politiker ein. Den Vereinen seien aber die Hände gebunden, sie könnten allenfalls Hilferufe aussenden. Sie seien auf Signale angewiesen, wie sie diese kritische Zeit überbrücken und letztlich überleben könnten.