Die CDU will ihren Bundestagskandidaten für den Wahlkreis Ludwigshafen-Frankenthal am 8. April auf einer digitalen Versammlung nominieren. Die Partei begründet dies mit den aktuell rasant steigenden Corona-Fallzahlen in der Region und der Verlängerung des Lockdowns. Der Ludwigshafener Torbjörn Kartes (41) will bei der Bundestagswahl im Herbst erneut das Direktmandat gewinnen.

Kartes, der auch Ludwigshafener CDU-Chef ist, hat sich nach eigenen Angaben mit den Kreisvorsitzenden Gabriele Bindert (Frankenthal) und Patrick Poss (Rhein-Pfalz-Kreis) auf diese Vorgehensweise verständigt. Bisher war eine digitale Vertreterversammlung aus satzungsrechtlichen Gründen nicht möglich – alle bisherigen Wahlkreisvertreterversammlungen der CDU in Rheinland-Pfalz hatten daher als Präsenzveranstaltungen stattgefunden. Nun soll eine Hybrid-Versammlung möglich gemacht werden: Der Großteil der Delegierten soll via Internet an der Sitzung teilnehmen, wer dazu technisch nicht in der Lage ist, kann wohl vor Ort zur Tagung in den Julius-Hetterich-Saal in Maudach kommen. „Wir erwarten dazu zeitnah einen Beschluss des CDU-Landesvorstands“, berichtet Kartes. Der 41-jährige Jurist wurde von den CDU-Kreisvorständen in seinem Wahlkreis einstimmig als Kandidat nominiert. Die Bestätigung durch die Parteimitglieder bei der Tagung gilt daher als Formsache.

Was die Eindämmung der Pandemie angeht, fordert Kartes mehr Tempo beim Impfen. Es müssten dabei auch pragmatische Lösungen gefunden und die Bürokratie reduziert werden. „Die Impfreihenfolge sollten wir grundsätzlich einhalten, aber Restdosen – derzeit fast ein Viertel der gelieferten Gesamtmenge – müssen wir zügig auch verimpfen“, meint Kartes. Zudem müsse eine verlässliche Perspektive für Gastronomie, Einzelhandel und die stark belasteten Familien erarbeitet werden. Dazu müssten auch Schnelltest-Konzepte konsequent umgesetzt werden.