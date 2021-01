Die Ludwigshafener CDU warnt vor einer Überlastung der Kitas in der Corona-Krise. Die jugendpolitische Sprecherin der Stadtratsfraktion, Wilhelma Metzler, hält die rheinland-pfälzische Regelung für problematisch. Die Kitas seien im „verordneten Regelbetrieb“, bei dem die Eltern gleichzeitig aufgefordert werden, ihre Kinder möglichst daheim zu lassen. „Dieses Vakuum verunsichert Eltern und Erzieher“, beklagt Metzler. Sie lobt, dass die städtischen Kitas derzeit ganztags öffnen, obwohl es Ausfälle beim Personal gebe. Dies sei eine „großartige Leistung, die mehr Anerkennung verdient“, betont Metzler. Daher fordert sie „bessere Bedingungen“. Der einmalige kostenfreie Corona-Schnelltest für Erzieherinnen sei „völlig unzureichend“. Was wirklich gebraucht werde, seien regelmäßige Tests, und zwar für alle Kita-Mitarbeiter – nicht nur für die Erzieherinnen. Metzler: „Nur so kann ein echter Schutz für diejenigen, die den Betrieb trotz großer Hürden aufrechterhalten, gewährleistet sein. Zudem muss es den Erzieherinnen möglich sein, dort, wo sie es für pädagogisch vertretbar halten, Masken zu tragen. Zudem müssen die Kitas mit FFP2-Masken ausgestattet werden.“ Metzlers Fraktionskollegin, die Landtagsabgeordnete Marion Schneid, ergänzt: Kitas seien systemrelevant und müssten daher auch bei der Impfstrategie bevorzugt werden.