„Eine starke Frau, die anpackt, Probleme lösen möchte und auf alle Menschen zugeht.“ So würdigt der CDU-Kreisvorsitzende Torbjörn Kartes die Oggersheimer Stadträtin Monika Kanzler, die am 23. Juni ihren 80. Geburtstag feiert. „Als echte Macherin treibt es sie seit vielen Jahren an, das Lebensumfeld der Menschen in Oggersheim und Ludwigshafen zu verbessern“, lobt sie Stadtratsfraktionschef Peter Uebel. Dem Stadtrat gehört Kanzler seit Mai 2019 an.

Engagement für Vereine

Die heimatverbundene, gebürtige Ludwigshafenerin ist verheiratet und Mutter eines Sohnes. Nach ihrer Ausbildung als pharmazeutisch-kaufmännische Assistentin war sie unter anderem in der BASF und danach in einer Apotheke tätig. Kanzler ist seit der Kommunalwahl 2009 Mitglied des Ortsbeirats Oggersheim. Von 2019 bis Januar 2023 war sie zudem stellvertretende Ortsvorsteherin. Daneben ist sie Beisitzerin im Oggersheimer CDU-Ortsvorstand. Ferner engagiert sie sich seit Jahren ehrenamtlich im Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Oggersheimer Vereine.