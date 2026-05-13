Für eine Umbenennung des Carl-Wurster-Platzes in Ludwigshafen gibt es politische Unterstützung von der CDU. Die Fraktion Linke/Piraten hat noch einen weiteren Vorschlag.

Der Kulturausschuss des Stadtrats befasst sich am 28. Mai mit der Frage, ob der frühere BASF-Chef Carl Wurster wegen seiner Rolle in der NS-Zeit noch Namensgeber für einen Platz im Hemshof bleiben soll. Die CDU beantragt eine Umbenennung des Platzes. Zusätzlich soll die Verwaltung darstellen, wie künftig mit öffentlichen Hinweisen auf die frühere Ehrenbürgerwürde Carl Wursters umgegangen werden kann. Der CDU-Fraktion sei bewusst, dass die Ehrenbürgerwürde mit dem Tod der ausgezeichneten Person rechtlich endet.

Gleichwohl soll geprüft werden, ob Wurster weiterhin auf städtischen Ehrentafeln, in Verzeichnissen, Publikationen oder Internetauftritten als Ehrenbürger genannt wird und ob diese Hinweise gestrichen oder historisch-kritisch eingeordnet werden sollten, heißt es in einer CDU-Mitteilung weiter.

150 Unterstützer

„Carl Wurster ist eine historisch schwer belastete und zugleich ambivalente Persönlichkeit. Seine Verdienste nach dem Krieg gehören zur Stadtgeschichte. Aber eine öffentliche Ehrung durch einen Platznamen oder fortbestehende Würdigungen muss sich an den Werten unserer freiheitlichen demokratischen Grundordnung messen lassen“, betont CDU-Fraktionschef Peter Uebel.

Helmuth James Graf von Moltke, Gründer der Widerstandsbewegung »Kreisauer Kreis«, beim Prozess vor dem Volksgerichtshof in Berlin im Januar 1945. Foto: Archiv

Auch die „AG Verdrängte Zeitgeschichte Ludwigshafen“, die in der Stadtratssitzung am 27. April die Wurster-Debatte angestoßen hatte, bekräftigt ihre Forderung nach einer Umbenennung des Platzes und einer postmortalen Aberkennung der Ehrenbürgerwürde. Carl Wurster habe genaue Kenntnisse über massenhafte Zwangsarbeit in den IG Farben Betrieben Ludwigshafen und im KZ Auschwitz-Monowitz gehabt. Die Forderung wird laut Sprecher André Neu von zirka 150 weiteren Menschen aus Ludwigshafen schriftlich unterstützt. Darunter seien aktuelle und ehemalige Stadträte, Träger des Verdienstordens des Landes, ehemalige Personalräte der Stadt sowie Gewerkschaftsfunktionäre.

Debatte über Moltke

Die Fraktion Linke/Piraten beantragt in der Sitzung des Kulturausschusses außerdem die Umwidmung der Moltkestraße in Erinnerung an den NS-Widerstandskämpfer Helmut James Graf von Moltke. Die kleine Straße zwischen Wörth- und Wredestraße in der Stadtmitte erhielt ihren Namen 1885 in der Kaiserzeit. Sie wurde nach Helmuth von Moltke benannt, dem preußischen Generalfeldmarschall. Der namensgebende Graf Moltke sei ein erklärter Antidemokrat gewesen und stehe für Militarismus und Nationalismus, die zum Nationalsozialismus führten, so Bernhard Wadle-Rohe. Mit der Benennung der Straße nach dem Urgroßneffen des Feldmarschalls könne an einen Vertreter des Kreisauer Kreises erinnert werden, der wegen des Widerstands gegen das NS-Regime hingerichtet wurde.

Eine Kommission unter Einbeziehung des Stadtarchivs hat alle Straßennamen in Ludwigshafen auf die Vergangenheit ihrer Namensgeber geprüft und hat 40 Personen aufgelistet, die mehr oder weniger belastet waren. Ob neben Wurster auch Moltkes Name auf der Liste steht, ist offen, denn die Liste soll erst bei der Ausschusssitzung öffentlich werden.