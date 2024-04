Er war Kommunalpolitiker, Gewerbetreibender, in Oppauer Vereinen engagiert und über Partei- und Vereinsgrenzen hinweg bekannt und geschätzt. Am Ostersonntag ist Karl Heinz Berzel völlig überraschend im Alter von 76 Jahren gestorben.

„Mit tiefer Betroffenheit und großer Trauer haben wir vom Tod von Karl Heinz Berzel erfahren. Viele von uns waren regelrecht geschockt“, erklären der CDU-Kreisvorsitzende Torbjörn Kartes und Ortsvorsitzender Roman Bertram. Berzel, der jahrzehntelang mit seiner Frau Inge eine Konditorei mit Café in Oppau betrieb, war seit 2010 stellvertretender Vorsitzender der CDU Oppau, seit 2014 Mitglied im Ortsbeirat und seit der Wahl 2019 stellvertretender Ortsvorsteher. Auch für die Kommunalwahl im Juni kandidierte er wieder. „Als stellvertretender Ortsvorsteher war er immer sehr nah bei den Menschen“, schreiben die Christdemokraten weiter. Ortsvorsteher Frank Meier (SPD) zeigt sich „zutiefst bestürzt und fassungslos“ über den Tod seines Stellvertreters, „unsere Stadtteile verlieren eine engagierte Persönlichkeit“.

In den nördlichen Stadtteilen brachte Karl Heinz Berzel sich auch in zahlreichen Vereinen ein. Er war Vorstands- und Ehrenmitglied der DJK Oppau, war aktiv im Gewerbeverein Oppau/Edigheim, dessen Stadtteilkalender er lange Jahre verantwortete, und in der katholischen Pfarrgemeinde Heilige Edith Stein. Die Arbeitsgemeinschaft der Oppauer Vereine (Arge) ehrte ihn 2017 für sein vielfältiges Engagement mit dem Wappenschild. Unvergessen seine Auftritte als Zugmarschall beim Oppau-Edigheimer Fasnachtsumzug.

Laut CDU war Berzel als selbstständiger Konditormeister für sein Handwerk vielfältig ehrenamtlich tätig, vor allem auch für den Konditorennachwuchs. So war er bis zuletzt Mitglied im Prüfungsausschuss der Handwerkskammer der Pfalz.

„Karl Heinz Berzel wird nicht nur als engagierter Politiker, sondern auch als warmherzige Persönlichkeit in Erinnerung bleiben“, erklärt Torbjörn Kartes, der die offene Art des Verstorbenen betont. Frank Meier bezeichnet ihn als besonderen Menschen, „der immer positiv durchs Leben ging“. Oppau verliere eine bedeutende Persönlichkeit, schreibt die Arge der Oppauer Vereine.