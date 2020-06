CDU und FWG in Rheingönheim fordern ein „ganzheitliches Stadtteilentwicklungskonzept“. Beide warnen davor, neue Baubaugebiete in Rheingönheim zu erschließen. Die Corona-Krise habe gezeigt, wie wichtig für die Bürger Erholungsmöglichkeiten vor Ort seien.

In einer umfassenden gemeinsamen Stellungnahme weisen die Vorsitzenden der CDU und der FWG in Rheingönheim, Joachim Zell und Mathias Weickert, auf zentrale Kriterien der Stadtentwicklung hin. Ihrer Meinung nach müsse die Innenentwicklung den Vorrang vor einer Außenentwicklung (also der Umwandlung von Grünflächen in Wohngebiete) bekommen. Zell und Weickert sehen ihren Vorstoß als Rückendeckung von Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD), die bereits vor zwei Jahren ähnliche Leitlinien aufgezeigt habe. Bei den Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie habe sich nun gezeigt, wie wichtig Erholungsgebiete vor Ort seien. Hinzu kommen laut CDU und SPD die klimapolitischen Aspekte. Sie warnen davor, weitere Flächen zu versiegeln. Dies verhindere das Versickern von Wasser und heize das Klima in Wohngebieten weiter auf, nennen die beiden Politiker zwei Beispiele.

Bürger wünschen ein Wäldchen

Für Zell und Weickert liegt es daher auf der Hand, dass für Rheingönheim „ein ganzheitliches Stadtteilentwicklungskonzept“ formuliert werden müsse. In diesem müsse der Schwerpunkt auf die Innenentwicklung beim Thema Wohnen skizziert werden. „Das Konzept darf nicht nur daran orientiert sein, jeden noch freien Quadratmeter Boden für den Hausbau aufzuspüren und danach konsequent zu versiegeln“, betonen die beiden Politiker. Es gebe viele Anfragen von Bürgern, die sich ein begehbares Wäldchen entlang des Fuß- und Radwegs zwischen Ortsausgang und Wildpark durch die Pflanzung klimatisch geeigneter Bäume wünschten. CDU und FWG halten das für sinnvoll: „Das Pflanzen von Bäumen lässt das Regenwasser versickern, schützt den Boden vor direkter Sonneneinstrahlung und wirkt damit dem Austrocknen der Böden entgegen. So können auch die inzwischen häufig zu beobachtenden Staub- und Sandverwehungen vermindert werden.“

Die Politiker aus beiden Gruppierungen möchten solche Überlegungen nun bündeln. Es gehe darum, die Entwicklungsoptionen im Innenbereich des Stadtteils aufzuzeigen und darzulegen. So könne es gelingen, dort „lebenswerten Wohnraum zu schaffen und somit auch eine Wiederbelebung der Stadtmitte zu erreichen“. Ein solches Konzept könne auch einen Beitrag leisten, um Arbeitsplätze in Einzelhandel, Gastgewerbe und bei Dienstleistern zu sichern. Beide Parteien lehnen die Erschließung von Neubaugebieten in Rheingönheim ab. Da die SPD Ähnliches im Kommunalwahlkampf 2019 gefordert habe, „hoffen wir auf einen breiten Konsens im Ortsbeirat“.