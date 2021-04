Der CDU-Kreisverband Ludwigshafen trauert um Franz Hemmer. Der Ehrenvorsitzende der CDU Mundenheim ist in der Nacht zum Samstag im Alter von 90 Jahren gestorben. „Franz Hemmer hat sich immer für seine Mitmenschen engagiert“, würdigen der Kreisvorsitzende Torbjörn Kartes und der Ortsvorsitzende Jan Sommer den Verstorbenen. „Ob in der katholischen Jugendarbeit oder später im Berufsleben als Betriebsrat der Pfalzwerke. Das Fundament seines Handelns war immer sein christlicher Glaube. Unsere Gedanken sind bei seiner Frau Sonja und der ganzen Familie.“

Vertrauensmann und Schöffe

Hemmer, geboren am 1. November 1930, war neben seiner beruflichen Tätigkeit als Ingenieur jahrzehntelang für die CDU kommunalpolitisch engagiert. Er war Mitglied des Kreisvorstands, 20 Jahre Vorsitzender der CDU Mundenheim, 26 Jahre Mitglied des Ortsbeirats und fünf Jahre Vize-Ortsvorsteher. Darüber hinaus war er im Vorstand der Christlich Demokratischen Arbeitnehmerschaft der CDU Ludwigshafen engagiert. Dabei reichte sein Engagement immer über die Parteiarbeit hinaus. Er war unter anderem Vertrauensmann der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst, Transport und Verkehr (ÖTV) bei den Pfalzwerken und Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat. Außerdem wirkte er mehrere Jahre als Schöffe am Amtsgericht Ludwigshafen und 15 Jahre als ehrenamtlicher Richter am Verwaltungsgericht Neustadt.

Ehrennadel und Bürgerschaftsmedaille

Auch in der katholischen Kirche brachte sich Hemmer ein. Er war Dekanatsgeschäftsführer der katholischen Jugend und Mitglied des Pfarrgemeinde- und des Verwaltungsrats von St. Sebastian in Mundenheim. 1999 ehrte ihn das Land Rheinland-Pfalz für sein großes ehrenamtliches Engagement mit der Ehrennadel, 2003 überreichte ihm Oberbürgermeisterin Eva Lohse die Bürgerschaftsmedaille der Stadt.