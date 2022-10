Die Ludwigshafener CDU spricht sich ebenfalls dafür aus, dass eine Straße nach dem früheren Präsidenten der Sowjetunion Michail Gorbatschow wegen seiner Verdienste um die deutsche Einheit benannt wird. Zuvor sollten aber Historiker aus Ludwigshafen das Wirken Gorbatschows aufarbeiten und den stadträtlichen Gremien vor einer Entscheidung vorlegen. Die Christdemokraten könnten sich außerdem vorstellen, dass eine weitere Straße den Namen des 2018 verstorbenen US-Präsidenten George Bush senior tragen sollte. Denn sowohl Gorbatschow als auch Bush hätten gemeinsam mit dem damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl die deutsche Einheit ermöglicht. Viele Treffen mit Staatsmännern haben in Kohls Privathaus in Oggersheim stattgefunden. „Insofern sollten wir in aller Ruhe diskutieren, wie wir eine angemessene Würdigung dieser Staatsmänner auf den Weg bringen können. Gorbatschow alleine würde dem historischen Ablauf nicht gerecht werden. Nicht umsonst wurden alle drei Staatsmänner: Kohl, Bush und Gorbatschow immer wieder zusammen geehrt als Väter der Einheit“, meint CDU-Fraktionschef Peter Uebel. Er will einen entsprechenden Antrag stellen.