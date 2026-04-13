Nach dem beruflich bedingten Ausscheiden der bisherigen Geschäftsführer Tobias Mahr und Alexander Weih hat die CDU-Stadtratsfraktion zwei neue Geschäftsführer ernannt: Sandra Opp, Ortsvorsitzende des CDU-Verbands in Rheingönheim, und David Caruana, Ortsvorsitzender in Oppau, haben sich nach Parteiangaben bereit erklärt, diese Aufgabe zu übernehmen.

Fraktionsvorsitzender Peter Uebel dankt Mahr und Weih für ihre langjährige erfolgreiche Arbeit. „Die Fraktion war bei euch immer in guten Händen, euer Organisationstalent hat uns über viele Jahre gut begleitet und war immer Ausdruck einer engagierten ehrenamtlichen Tätigkeit. Tobias Mahr hatte in diesem Amt mit Heiner Jöckel, Torbjörn Kartes und Peter Uebel drei Fraktionsvorsitzende erlebt. Auch diese Kontinuität ist ein starkes Signal. Weiterhin freue ich mich auf eine gute Zusammenarbeit mit Sandra Opp und David Caruana, die sich auch durch ihre bisherige politische Arbeit sehr für das Gemeinwohl ihrer Stadtteile eingesetzt haben. Jetzt sind wir erneut gut aufgestellt und können zukünftige Aufgaben auch strukturell gut angehen“, bilanziert Uebel.

Mit 17 Mandaten ist die CDU seit der Kommunalwahl 2024 stärkste Fraktion im 60-köpfigen Stadt vor der SPD (14) und der AfD (12).