Die CDU-Stadtratsfraktion regt mit Blick auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie an, weitere Hilfen und Möglichkeiten für die von der Krise stark gebeutelte Veranstaltungs- und Schaustellerbranche zu prüfen. „Dass wir im Stadtrat ein Soforthilfeprogramm beschlossen haben, war ein wichtiger Schritt für die Stadtgesellschaft“, sagt Fraktionschef Peter Uebel. „Wir müssen aber auch im Blick haben, wie wir als Stadt Hilfebedürftigen weitere Unterstützung zukommen lassen können.“ Dabei gehe es angesichts der bekannten städtischen Haushaltssituation nicht automatisch um weitere Finanzhilfen, sondern auch um alternativer Formate.

Vorbilder Mainz oder Worms

„Schausteller und Gastronomen leiden besonders unter der Absage von Veranstaltungen, von Festen und Stadtteilkerwen. Hier kann die Stadt, wie auch anderenorts in der Region, Möglichkeiten schaffen, damit die Betroffenen nicht in existenzielle Not geraten“, so Fraktionsvize Daniel Beiner. Der mobile Freizeitpark in Mainz, „Festplatz to go“ in Worms oder die jüngsten Überlegungen in Mannheim zeigten Alternativformate auf, um beispielsweise Fahrgeschäfte und Buden situationsangepasst aufzustellen. „Natürlich müssen wir bei allen Überlegungen die Gesundheitssituation und die geltenden Hygiene- und Abstandsregelungen beachten und sicherstellen. Daher regen wir an, alle Optionen offen daraufhin zu prüfen, wie zielgerichtet, aber auch vernünftig geholfen werden kann“, so Uebel und Beiner abschließend.