Seit fast 40 Jahren ist es Tradition in Ludwigshafen, die erfolgreichen Sportler in einer Feierstunde für ihre Leistungen zu ehren. 1984 hat sich der Stadtrat die sogenannte Ehrenordnung Sport gegeben, in der die Kriterien für die Auszeichnungen festgeschrieben sind. Die letzte Fassung dieser Ordnung wurde 2019 verabschiedet. „In der Ehrenordnung ist verbindlich festgeschrieben, dass die Ehrungen im Rahmen einer jährlichen Veranstaltung durch die Oberbürgermeisterin zu erfolgen haben“, sagt Joannis Chorosis, sportpolitischer Sprecher der CDU-Stadtratsfraktion. Durch die Corona-Pandemie sei diese Veranstaltung ausgesetzt worden.

Aufforderung an die OB

„Wir fordern die Oberbürgermeisterin jetzt auf, die Sportler-Ehrenordnung umzusetzen und einzuladen. Die ausgefallenen Ehrungen der vergangenen Jahre müssen nachgeholt werden, die aktuellen Ehrungen müssen wieder erfolgen.“ Die Sportvereine hätten erheblich unter der Pandemie gelitten. „Es kann nicht sein, dass jetzt diese Anerkennung der Stadt auch noch in Frage gestellt wird. Einer Absage mit Verweis auf die Haushaltslage erteilen wir eine deutliche Absage“, so Chorosis. Das ehrenamtliche Engagement und auch die besonderen Leistungen der Athleten müssten gewürdigt werden. „Das war und ist das Ziel der Ehrenordnung Sport, dem wir uns weiterhin verpflichtet fühlen“, betont Chorosis. Anträge für die verschiedenen Ehrungen seien weiterhin möglich. „Jetzt muss die Veranstaltung auch wieder geplant und durchgeführt werden. Bisher fand diese im Ratssaal statt. Nachdem dieser nicht mehr zur Verfügung steht, freuen wir uns auf einen Vorschlag dazu von der Oberbürgermeisterin“, sagt Chorosis abschließend.