Merz, Laschet oder Röttgen? Wer macht das Rennen um den CDU-Vorsitz? Torbjörn Kartes, Bundestagsabgeordneter und Kreisvorsitzender der Partei, ist einer von 1000 Delegierten, die das ab Freitag entscheiden. Sein Favorit auf eine Kanzlerkandidatur ist allerdings keiner aus dem Trio.

Herr Kartes, neulich war eine Karikatur in der RHEINPFALZ zu sehen mit dem Zitat: Beim Dreier-Rennen Merz-Laschet-Röttgen liegen Spahn und Söder vorn. Sehen Sie’s ähnlich?

Das kann sich ja nur auf die Frage einer späteren Kanzlerkandidatur beziehen. Und da würde auch ich Jens Spahn oder Markus Söder bevorzugen. Aber das entscheidet die Partei erst in ein paar Monaten. Wir sollten letztlich denjenigen nominieren, der dann die besten Chancen hat.

Bei der CDU galten Parteichefin oder Parteichef bisher als gesetzt.

Die CDU muss sich immer noch mit der CSU einigen, daher könnte es auch einen Kanzlerkandidaten der Schwesterpartei geben. Natürlich strebt ein CDU-Vorsitzender immer die eigene Kanzlerkandidatur an. Es geht aber nicht nur um den eigenen Anspruch, sondern darum, wer die besten Chancen hat. Da muss man die Entwicklungen der nächsten Monate abwarten. Und bei der Vorsitzendenwahl müssen wir genau hinhören, wie sich die drei Kandidaten positionieren.

Aber glauben Sie im Ernst, dass ein Friedrich Merz einem Markus Söder den Vortritt lassen würde?

Ich glaube, bei Merz ist es völlig klar, dass er die Kanzlerkandidatur anstrebt. Aber – und das hat er selbst betont: Das muss im neu gewählten Bundesvorstand diskutiert und entschieden werden. Wir sollten uns da noch Zeit lassen. Jetzt – mitten in dieser pandemischen Lage – ist keine Zeit für Wahlkampf. Ich denke, im April/Mai ist die Zeit reif dafür.

Wen werden Sie auf dem digitalen Parteitag wählen?

Meine Entscheidung ist noch nicht final gefallen. Jens Spahn wäre auf jeden Fall ein Kandidat gewesen, der meine Stimme gehabt hätte.

Warum?

Weil er für einen echten Generationenwechsel steht. Und weil ich mit ihm sicherlich am engsten verbunden bin. Ich hätte es gerne gesehen, wenn er als Nummer 1 kandidiert hätte. Am Ende werde ich für den stimmen, der auf diesem Parteitag am deutlichsten macht, dass er die integrative Kraft hat, die CDU mit ihren unterschiedlichen Strömungen zu führen und die Reihen zu schließen – vom Arbeitnehmerflügel bis hin zur Mittelstandsvereinigung, von der Seniorenunion bis hin zur Jungen Union. Entsprechende Botschaften erwarte ich mir von den drei Bewerbern.

Wenn Sie ein Spahn-Anhänger sind, läge es doch nahe, das Gespann Laschet/Spahn zu unterstützen.

Zweifelsohne. Doch das ist kein Automatismus. Ich erwarte mir von Laschet konkrete Angaben dazu, wie die Rollen in seinem Team später verteilt werden sollen.

Der zunächst üppige Vorsprung von Merz auf Laschet und Röttgen, die in Umfragen in etwa gleichaufliegen, ist geschmolzen. Spiegelt das auch das Stimmungsbild in der CDU vor Ort wider?

Ja, schon. Jeder hat seine Befürworter. An der Basis spricht Merz vielen aus der Seele und benennt Dinge klar. Andere sehen ihn kritisch. Ich sage: Wir brauchen alle drei. Weder hier noch in Berlin habe ich Leute getroffen, die sicher sagen können, wie das ausgeht. Das ist ein absolut offenes Rennen. Und noch ist nicht klar, wie sich das auswirkt, dass der Parteitag digital zu Hause und nicht in einer großen Halle stattfindet.

Ist das nicht sogar Wettbewerbsverzerrung?

Das kann Wahlausgänge beeinflussen und macht Prognosen noch schwieriger. Die Wahl wird eine sehr spannende Angelegenheit.

Es gab ja die moderierten Dreiergespräche im Konrad-Adenauer-Haus, die Sie sicher verfolgt haben. Ordnen Sie doch mal jedem der drei Bewerber ein, zwei Schlagworte zu.

Markant auf wenige Schlagworte reduziert, würde ich über Röttgen sagen: profilierter Außenpolitiker, brillanter Redner. Zu Laschet fällt mir ein: Ministerpräsident mit Regierungserfahrung. Merz ist ein Mann mit Überzeugung und Führungsqualitäten.

Bei einem knappen Ergebnis, und darauf deutet vieles hin, wird die Debatte darüber, ob ein anderer vielleicht doch der bessere Kanzlerkandidat wäre, nicht abebben.

Das eine ist der Parteivorsitz, darüber muss jetzt entschieden werden. Getrennt davon muss man in drei, vier Monaten die K-Frage lösen. Das wird auch an dem neuen Vorsitzenden liegen. Hinter ihm müssen sich die Reihen schließen, nur dann schneiden wir bei der Bundestagswahl gut ab. Wir haben drei exzellente Bewerber. Wer auch immer sich durchsetzt: Der CDU muss nicht angst und bange sein.

Und mit welchem Vorsitzenden auch immer läuft dann alles auf Schwarz-Grün im Bund hinaus, oder?

Da wage ich heute keine Prognosen. Unmöglich ist das nicht, es gibt durchaus Schnittmengen zwischen den Parteien. Letztlich ist das aber eine Frage von Mehrheiten.

Noch ein Blick über den Großen Teich: Was haben die Bilder vom Sturm auf das Capitol in Washington in Ihnen ausgelöst?

Das waren furchtbare Bilder. Ich habe das bis spätnachts verfolgt und befürchtet, dass es noch schlimmer ausgeht. Ich hoffe nun einerseits, dass Noch-Präsident Donald Trump dazu beiträgt, den Konflikt nicht noch weiter anzustacheln, und andererseits, dass die Sicherheitsbehörden besser auf mögliche Krawalle bei der Amtsübergabe vorbereitet sind.