Die CDU trauert um Altstadträtin Marieluise Palm, die am Montag im Alter von 86 Jahren gestorben ist. Fast ein Vierteljahrhundert lang war die Frau aus der Pfingstweide zusammen mit ihrer Parteifreundin Else Specht das soziale Gewissen ihrer Partei.

Marieluise Palm, seit 1979 Mitglied der CDU, zog 1985 erstmals in den Stadtrat ein. Ihm gehörte sie bis 2009, also 24 Jahre lang, an, zuletzt als stellvertretende Fraktionsvorsitzende ihrer Partei. Von 1994 bis 1998 war sie zudem Vize-Kreisvorsitzende der CDU. Kinder-, Jugend- und Familienpolitik widmete sie sich mit Herzblut, engagierte sich aber auch in der Kulturpolitik. Projekte wie das Haus des Jugendrechts sowie die Sanierung der Stadtbibliothek sind untrennbar mit ihrem Namen verbunden. „Sie hat über viele Jahre das Bild der CDU geprägt, war eine beeindruckende Persönlichkeit“, erinnerten Kreisvorsitzender Torbjörn Kartes und Fraktionsvorsitzender Peter Uebel.

Engagierte Christin

Fest verankert war Marieluise Palm auch in der evangelischen Kirche. Zudem engagierte sie sich für das Kuratorium für christlich-jüdische Zusammenarbeit, den Verein für Jugendhilfe und auch für den Verein der Freunde des Theaters im Pfalzbau. Als Mensch, als engagierte Christin und als Politikerin war Marieluise Palm über die Parteigrenzen hinweg hoch geschätzt, in der Pfingstweide fest verwurzelt. Für ihr Engagement erhielt sie von der Stadt 2009 den Ehrenring. Im gleichen Jahr ehrte sie das Land mit der Verdienstmedaille.