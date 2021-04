„Es war die richtige Entscheidung, für ein Mehr an Gesundheitsschutz Beschäftigten in Kinderbetreuungseinrichtungen, Kindertagespflege, Grund- und Förderschulen eine erhöhte Priorisierung bei der Impfterminvergabe einzuräumen“, bekräftigt Peter Uebel, CDU-Fraktionsvorsitzender im Ludwigshafener Stadtrat. Die meisten der weiterführenden Schulen seien nach den Osterferien nun wieder im Wechselunterricht. Für das soziale Leben der Kinder sei dies positiv zu sehen. Aus gesundheitlicher Sicht müsse man jedoch genauer hinschauen, meint Uebel. Er fordert, dass Mitarbeiter in weiterführenden Schulen sofort ein Impfangebot bekommen. Landtagsabgeordnete Marion Schneid ergänzt: „Wenn Bildungsministerin Stefanie Hubig im SWR-Interview am Dienstag die positiven Eigenschaften des Kontaktes in Schulen hervorhebt, muss sie in gleichem Atemzug diesen auch mit möglichst großem Schutz für alle Beteiligten versehen!“ Zu den in den Schulen im Unterricht – nach Schulweg und Fahrt mit dem ÖPNV – durchzuführenden Selbsttests hätten die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft und der Philologenverband ausführlich kritisch Stellung bezogen. „Auch hier brauchen wir dringend Strukturen, die das Virus nicht erst in die Bildungseinrichtungen tragen und die gesundheitlichen Gefahren minimieren“, so Schneid und Uebel.