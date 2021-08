In ihrer Veranstaltungsreihe „Fraktion vor Ort“ besucht die CDU-Stadtratsfraktion in den kommenden Monaten die neun Friedhöfe in Ludwigshafen. Dabei sind die Bürger zur Diskussion über die Friedhofsentwicklung eingeladen.

„Die Friedhöfe sind Teil des kulturellen Gedächtnisses unserer Stadt. Sie gehen alle etwas an“, begründet Fraktionschef Peter Uebel die Veranstaltungsreihe. „Wir möchten mit möglichst vielen Bürgern ins Gespräch über die sich wandelnde Bestattungskultur kommen. Der Trend geht weg vom klassischen Familiengrab, hin zu neuen Bestattungs- und Grabarten“, sagt Uebel. In den kommenden Jahren würden auf nahezu allen Friedhöfen Flächen frei werden, die neu gestaltet werden müssten.

Start der Friedhofstour ist in Oggersheim. Begleitet wird Peter Uebel bei diesem Besuch von den örtlichen Stadträten Monika Kanzler und Daniel Beiner sowie dem Sprecher der Ortsbeiratsfraktion Oggersheim, Andreas Gebauer. „Friedhöfe haben neben ihrer Funktion als Orte der Trauer und des Gedenkens auch eine wichtige ökologische und klimatische Funktion“, betont Gebauer. In Oggersheim gebe es deshalb ein neues, naturnahes Bestattungsfeld.

Der Rundgang über den Friedhof findet am Dienstag, 24. August, um 17.30 Uhr statt und beginnt ausgehend von der Trauerhalle (Alter Frankenthaler Weg 53). Im Anschluss ist eine Gesprächsrunde mit den Teilnehmern sowie Akteuren vor Ort geplant. Eine Teilnahme ist unter Berücksichtigung der 3-G-Regel (geimpft, genesen, getestet) ohne Anmeldung möglich. Vor Ort werden die Kontaktdaten erfasst. Die Veranstaltung findet auch bei Regen statt.

Im Ludwigshafener Stadtgebiet gibt es neun Friedhöfe mit 55 Hektar Gesamtfläche und einem Bestand von rund 3500 Bäumen.