Sportangebote im Mundenheimer Zedtwitzpark schlägt die dortige CDU zur Belebung des Areals im Herzen des Stadtteils vor. Vorsitzender Jan Sommer verweist dazu auf das Programm „Vereint in Bewegung – draußen aktiv“.

Dessen Inhalte könnten in dem Park gut umgesetzt werden. Die Partei bietet an, interessierte Vereine und Initiativen bei der Antragstellung und Umsetzung zu begleiten. „Diese niedrigschwelligen kostenfreien Outdoor-Bewegungsangebote im Zedtwitzpark, die ein Verein über Fördermittel finanzieren könnte, wären eine Bereicherung für den Park und die Gemeinschaft in Mundenheim“, findet Wilhelma Metzler, CDU-Mitglied im Stadtrat und im Ortsbeirat. Darüber könnten auch neue Interessenten für Vereinsangebote erreicht werden.

Der frühere Langemarckplatz ist 2001 offiziell in Zedtwitzhof umbenannt worden. Der Park war Ende des 18. Jahrhunderts als Außenanlage des angrenzenden sogenannten Hofguts angelegt worden.