Öffentlich zugängliche Kunstwerke mit hohem Metallwert müssten besser geschützt werden, sagt die CDU-Stadtratsfraktion und verweist in diesem Zusammenhang auf das aus dem Ebertpark gestohlene Kunstwerk „Menschenpaar“, das aller Wahrscheinlichkeit nach Opfer von Metalldieben geworden sei. „Auch die Bronzetafel des Friesenheimer Museumsvereins am Gemeindehaus in der Luitpoldstraße wurde im gleichen Zeitfenster abgeschraubt und entwendet“, teilt der Fraktionsvorsitzende Peter Uebel mit. „Die Täter waren auf Einkaufstour.“ Um öffentlich zugängliche Kunstwerke künftig besser zu schützen, solle in Zusammenarbeit mit der Polizei ein wirkungsvolles Konzept für Ludwigshafen entwickelt werden. Nach Vorstellung der CDU kann etwa ein GPS-Ortungssystem die Sicherheit der Skulpturen verbessern. Einen entsprechenden Antrag will die CDU-Stadtratsfraktion deshalb bei nächster Gelegenheit in die Gremien einbringen. „In Zeiten der steigenden Rohstoffpreise ist es leider immer attraktiver, Kunstwerke wegen ihres Materialwertes zu stehlen“, sagt Christoph Heller, baupolitischer Sprecher und Ortsvorsteher der südlichen Innenstadt.