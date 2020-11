Die Ludwigshafener CDU lobt die Schulen in der Stadt für ihre Arbeit in der Corona-Krise. Vor Ort werde alles dafür getan, dass es in den Schulen zu keinen Infektionen komme. Wichtig seien aber auch klare Vorgaben der Landesregierung, so die CDU. Die Maudacher Landtagsabgeordnete Marion Schneid und der schulpolitische Sprecher der Stadtratsfraktion, Daniel Beiner, sehen die Schulen vor großen Herausforderungen. „An oberster Stelle steht der Schutz der Gesundheit aller am Schulleben beteiligten“, sagt Marion Schneid. Wichtig sei, dass sowohl der Präsenzunterricht als auch die Einhaltung von Hygienekonzepten in den Schulen gelinge, ergänzt Daniel Beiner. Ihr Urteil: „Die Schulen leisten hervorragende Arbeit.“

Das Lob sei auch deshalb wichtig, da die Erarbeitung und Umsetzung der verschiedenen Konzepte viel Zeit, Energie und Nerven koste. In den Augen von Schneid und Beiner leisten Schulleitungen, Lehrer, Verwaltungsmitarbeiter und Elternbeiräte momentan eine „außergewöhnliche Arbeit in ungewöhnlichen und unkalkulierbaren Zeiten.“ Daher sei auch die Landesregierung gefordert: Sie müsse Vorgaben machen für Lüftungskonzepte und Filtersysteme, Schülertransporte und Konzepte für eine Lehrplananpassung sowie Regelungen für Heimunterricht und Notengebung vorlegen.