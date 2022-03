Auf ihrem Parteitag in Wittlich hat die rheinland-pfälzische CDU am Wochenende einen neuen Landesvorstand gewählt. Für den erweiterten Landesvorstand haben 24 Personen kandidiert, unter den gewählten 15 Mitgliedern sind folgende aus der Pfalz. Nicht in das Gremium geschafft hat es Peter Uebel aus Ludwigshafen. Der CDU-Fraktionschef im Stadtrat bekam nicht genug Stimmen.