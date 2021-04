Die Internetseiten der kommunalen Kultureinrichtungen und der Volkshochschule sind – wie berichtet – seit über zwei Monaten nicht erreichbar. Die CDU fordert die Verwaltung auf, die Seiten zügig wieder herzustellen und will deshalb im Hauptausschuss nachhaken. „Insbesondere möchten wir wissen, wann die Internetseiten zu den einzelnen Kultur- und Weiterbildungseinrichtungen wieder voll nutzbar sind“, so Marion Schneid, stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende im Stadtrat. Der Kulturbereich befinde sich durch die Corona-Krise in einer schwierigen Lage, die dürfe nicht auch noch durch fehlende Kommunikationsplattformen befördert werden. Bürger sollten schnell wieder die Möglichkeit haben, sich auf den Internetseiten über Angebote informieren zu können. Wegen der Corona-Auflagen könnten Kulturangebote derzeit nur online gemacht und das Publikum nur auf diesem Weg erreicht werden. „Wir erachten deshalb eine funktionierende Homepage für absolut notwendig“, sagte Schneid.