In wenigen Wochen soll die Grundschule Schillerschule in Oggersheim in ein Ausweichquartier in der Hermann-Hesse-Straße umziehen. Dass die Stadtverwaltung darüber bisher noch nicht informiert hat, stößt auf Kritik bei der CDU im Stadtteil.

Die CDU Oggersheim kritisiert in einer Mitteilung die Intransparenz beim baubedingten Umzug der Schillerschule: