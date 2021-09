Nach der Wahlschlappe bei der Bundestagswahl rumort es in der Ludwigshafener CDU. Führende Kommunalpolitiker wie Stadtratsfraktionschef Peter Uebel erwarten vom Bundesvorsitzenden und Kanzlerkandidaten Armin Laschet, dass er zurücktritt. Der Ludwigshafener Parteichef Torbjörn Kartes hält Laschet auch nicht geeignet für die mögliche Rolle des Oppositionsführers. Kartes, der bei der Wahl sein Bundestagsmandat an den SPD-Kandidaten Christian Schreider verlor, ist nun damit beschäftigt, sein Büro in Berlin abzuwickeln. Er will CDU-Parteivorsitzender in Ludwigshafen bleiben. Im Herbst steht hier die Neuwahl des Kreisvorstands an. „Kartes hat in Berlin gute Arbeit geleistet. Er hat wegen des Bundestrends verloren. Ich bin mir fast sicher, dass die Partei ihm das Vertrauen aussprechen wird“, sagt der stellvertretende Ludwigshafener CDU-Vorsitzende Heinrich Jöckel. Auch Fraktionschef Uebel sieht keine Notwendigkeit für personelle Konsequenzen auf lokaler Ebene: „Torbjörn Kartes hat keine Fehler gemacht. Er hat geackert, aber ohne Rückenwind aus Berlin war ein Wahlsieg hier nicht zu schaffen.“ Die CDU müsse sich nun auf die Kommunalwahl 2024 vorbereiten.