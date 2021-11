Der CDU-Kreisverband Ludwigshafen mit aktuell rund 700 Mitgliedern wählt auf seinem Kreisparteitag am Dienstag, 16. November, 18 Uhr, einen neuen Kreisvorsitzenden. Bisher einziger Bewerber im Maudacher Julius-Hetterich-Saal (Grünstadter Straße 2) ist Amtsinhaber Torbjörn Kartes (42). Bei der Bundestagswahl am 26. September hatte er den Wiedereinzug ins Berliner Parlament verpasst. An dem Abend wird auch ein neuer Kreisvorstand gewählt.