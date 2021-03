„Überrascht, schockiert und fassungslos“ ist der Vorstand des CDU-Kreisverbandes Mannheim über die Vorgänge um seinen Bundestagsabgeordneten Nikolas Löbel. Die Firma des 34-jährigen Mannheimers hatte mit der Vermittlung von Corona-Schutzmasken 250.000 Euro verdient. Das sei nicht zu tolerieren und erfordere Konsequenzen, heißt es in einer Mitteilung des CDU-Kreisvorstands am Sonntagnachmittag. Am Morgen hatte Löbel seinen Rückzug aus der Politik und die Niederlegung seiner Mandate im Bundestag und im Mannheimer Gemeinderat zum 31. August bekanntgegeben. „Um allen Beteiligten eine unnötige Hängepartie zu ersparen“, sei ein Rückzug spätestens zum 31. März „unausweichlich, folgerichtig und konsequent“, heißt es von der CDU.