Der langjährige Sprecher der CDU-Fraktion im Ortsbeirat Südliche Innenstadt, Karl-Heinz Hecker, feiert am 7. November seinen 70. Geburtstag. Glückwünsche senden der CDU-Kreisvorsitzende Torbjörn Kartes und Peter Uebel, Vorsitzender der Stadtratsfraktion: „Karl-Heinz Hecker hat sich durch sein langjähriges Engagement für Stadt und Zivilgesellschaft und ganz besonders für seinen Stadtteil verdient gemacht. Wir danken ihm für seinen Einsatz und wünschen ihm alles erdenklich Gute.“ Hecker ist seit 1970 Mitglied der CDU. Seither bringt er sich in verschiedenen Funktionen in die Stadtpolitik ein. Seit 1999 ist der Vorsitzender des CDU-Ortsverbands in Süd. Mitglied des Ortsbeirats ist er seit 1994, seit 2006 zudem Sprecher der Fraktion. Hecker hat zwei erwachsene Söhne und ist stolzer Opa von zwei Enkelkindern. Beruflich war er über 40 Jahre bei der Agentur für Arbeit im Bereich Fortbildung und Umschulung als Arbeitsberater tätig. Zu seinen Hobbyszählen seine Familie, Städtereisen, das politisches Tagesgeschehen sowie Kalligraphie. Außerhalb der Politik engagiert sich Hecker vor allem im kirchlichen Bereich.