Die Grünen-Fraktion im Stadtrat führe die Bürger erneut an der Nase herum, kritisiert die CDU. In ihren Ausführungen zur Innenstadtentwicklung 2017 habe Grünen-Sprecherin Monika Kleinschnitger kein zukunftsorientiertes Konzept entwickelt, sondern die Innenstadt gnadenlos schlechtgeredet“, reagiert CDU-Fraktionschef Peter Uebel auf eine Meldung vom 20. August.

„Passt in Kontext einer Verhinderungspartei“

„Es passt in den Kontext einer Verhinderungspartei, die zurzeit noch nicht mal mit sich selbst anständig umgehen kann und jegliches Gespür für wesentliche Probleme der Stadt vermissen lässt.“ Da die CDU gestalten wolle, „forcieren wir die Ansiedlungsentwicklung in der City und sehen hier gute Zeichen einer Wiederbelebung“, so Uebel weiter. „Wie sich eine zunehmende Kriminalität, Vermüllung, offener Drogenkonsum und -handel durch mehr Grünflächen verbessern soll, bleibt das Geheimnis der Grünen“, ergänzt Süd-Ortsvorsteher Christoph Heller (CDU). „Für uns ist es wichtig, eine dauerhafte Präsenz von Ordnungskräften und begleitende Straßensozialarbeit sowie eine zielgerichtete Drogenberatung auf den Weg zu bringen.“