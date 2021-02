Die CDU-Stadtratsfraktion begrüßt es einerseits, dass der Wirtschaftsbetrieb WBL die Aufgabe übernimmt, Gelbe Säcke zu verteilen, obwohl das eigentlich die Aufgabe der Firma Knettenbrech + Gurdulic wäre. Weil das Unternehmen seinen vertraglichen Aufgaben nicht nachkommt, springt der WBL ein. Ludwigshafener aus Stadtteilen, die ihre Leichtverpackungen noch in Gelben Säcken entsorgen, können diese direkt beim WBL abholen.

„Nicht nachvollziehbar“

Andererseits ist es „für uns nicht nachvollziehbar, warum die Säcke nicht im Rathaus ausgegeben werden können“, kritisiert Roman Bertram als CDU-Sprecher im WBL-Ausschuss. Er fragt sich: „Warum müssen Personen, die Säcke benötigen, diese am Kaiserwörthdamm abholen? Wir glauben, dies ist älteren oder weniger mobilen Menschen nicht zumutbar. Hier ist schon so viel schiefgelaufen, das kann so nicht weitergehen. Darum fordern wir die Verwaltung auf, die Verteilung der Säcke trotz Corona im Rathaus zu organisieren“, so Bertram.