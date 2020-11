Für die CDU-Fraktion im Stadtrat bilden die anstehenden ausufernden Haushaltssitzungen ein erhöhtes Infektionsrisiko. „Insbesondere im Hauptausschuss, der erfahrungsgemäß über zwei Tage ganz- und halbtätig stattfindet“, sagt Fraktionschef Peter Uebel, von Beruf Mediziner. „Ein über viele Stunden mit Gremien- oder Verwaltungsmitgliedern voll besetzter Sitzungssaal, und dann noch in der Zeit des bundesweiten Lockdowns, der vorerst bis Ende November reicht, ist nur schwer zu vermitteln“, findet Uebel. Da gerade auch bei ehrenamtlichen Delegierten zum Teil Risikofaktoren vorlägen, beantragt die CDU, die Notwendigkeit dieser Sitzungen zu überprüfen. „Ebenso sind die fraktionsinternen Haushaltsberatungen in digitaler Sitzung schwierig und lassen nur eine suboptimale vorbereitende Diskussion zu“, so Uebel weiter.

Vorbildfunktion der Politik

Die Bundesregierung habe zur weitgehenden Reduzierung persönlicher Kontakte aufgerufen und diese gesetzlich verankert. Auch wenn der rechtliche Rahmen der politischen Gremienversammlung gewahrt bliebe, sei der Schutz der Teilnehmer vordergründig. „Dies kann ich aus ärztlicher Sicht nur nochmals unterstreichen: Dem Virus ist es egal, ob es sich um eine verbotene private oder erlaubte Versammlung handelt. Das Infektionsrisiko ist überall gleich hoch“, betont Uebel. Zudem bestehe eine Vorbildfunktion für das weitere gesellschaftliche Leben in der Stadt. „Wir haben daher darum gebeten, die Möglichkeiten zu prüfen, die umfänglichen Haushaltsberatungen in das erste Quartal 2021 zu verlegen“, berichtet Uebel.