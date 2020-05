Die CDU Friesenheim bittet Mütter um Verständnis, dass in diesem Jahr von der Partei wegen der unklaren Situation in Sachen Corona auf dem Wochenmarkt keine Muttertagrosen verschenkt werden, wie der Vorsitzende der CDU, Thorsten Ralle, berichtet. „Sobald es wieder möglich ist, auf dem Wochenmarkt einen Stand zu eröffnen und Gespräche ohne Sonderregelungen zu führen, lässt sich die CDU etwas einfallen, um mit den Menschen wieder ins Gespräch zu kommen, so Ralle weiter.