Die Frauenunion der CDU Ludwigshafen weist auf die Bedeutung des „Internationalen Frauentag“ am 8. März hin. Ursprünglich ins Leben gerufen wurde er, um die Gleichberechtigung, das Wahlrecht für Frauen und die Emanzipation voranzutreiben. Aber auch heute noch sei es notwendig, sich für eine Geschlechtergerechtigkeit einzusetzen. „Frauen arbeiten nach wie vor in systemrelevanten und zugleich unterbezahlten Berufen. Noch immer ist zu beklagen, dass Frauen keine gleichwertigen Lebens-und Arbeitsbedingungen haben, so die Kreisvorsitzende der CDU-Frauenunion Kirsten Pehlke.