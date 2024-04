Die CDU-Stadtratsfraktion würdigt das einstimmige Votum im Umweltausschuss zum Tiny-Forest-Konzept. In der letzten Sitzung hatte die Union einen Prüfantrag zur Umsetzung des Konzepts auf Ludwigshafener Stadtgebiet eingebracht, dem das Gremium folgte. „Dass sich alle Ausschussmitglieder und die Verantwortlichen der Verwaltung hinter unseren Prüfantrag stellen, freut uns sehr“, so Daniel Beiner, umweltpolitischer Sprecher und Fraktionsvize im Stadtrat. „Jetzt sind wir gespannt, was die Prüfung ergibt und ob die Stadtverwaltung Möglichkeiten sieht, das interessante Konzept umzusetzen.“

„Für das Stadtklima wäre es eine Bereicherung. Die leicht anzulegenden Mini-Wälder auf Flächen von 100 bis 500 Quadratmeter haben einen kühlenden Effekt für den ansonsten zunehmend versiegelten Raum, steigern zugleich die Biodiversität, binden Feinstaub und speichern Wasser im Boden. Dabei sind sie nicht auf den öffentlichen Raum beschränkt, sondern können auch auf Schulhöfen, Firmengeländen, Kindergärten oder Vereinsflächen angelegt werden“, lobt Beiner die vom japanischen Professor Akira Miyawaki stammende Idee.