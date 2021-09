Die CDU fordert Verbesserungen für den Erfurter Ring in Ruchheim. Dazu gehören ausreichend Kindergarten-Plätze, mehr Grünflächen und bessere Zugänge ins Wohngebiet Ruchheim Nord-Ost.

In Abstimmung mit der Ortsbeiratsfraktion, mit Anwohnern und Ortsvorsteher Dennis Schmitt (CDU) hat sich die CDU-Stadtratsfraktion eigenen Angaben zufolge „ein umfassendes Bild“ von der Situation im Erfurter Ring gemacht. Das Fazit: Der Neubau einer Kita im Stadtteil sei dringend notwendig, ebenso die Sicherung von ausreichend Grundschulplätzen. Auch sollte geprüft werden, wo möglicherweise Spielstraßen eingerichtet werden können, um Gefahren zu reduzieren. Auch der Bau einer Umgehungsstraße mit Anbindung an das Gewerbegebiet „Am Herrschaftsweiher“ wäre laut CDU denkbar. Damit könnte der Durchgangsverkehr im Stadtteil reduziert werden. Außerdem sollten neue Zugänge ins Wohngebiet Ruchheim Nord-Ost geprüft werden, um die bisherigen Zufahrten zu entlasten.

Hoher Parkdruck

Weil hoher Parkdruck im Viertel herrscht, fordern die Politiker, „zu prüfen, wo und mit welchen Maßnahmen weitere Parkplätze im Wohngebiet oder in unmittelbarer Nähe geschaffen werden können“. Zudem seien für das dicht besiedelte Gebiet weitere Grün- und Spielflächen wichtig. Peter Uebel, Vorsitzender der CDU-Stadtratsfraktion, kündigte an, dass zu den einzelnen Themen Anträge im Ortsbeirat sowie in den zuständigen Gremien des Stadtrats folgen werden.

Das Gebiet Ruchheim Nord-Ost war in die öffentliche Diskussion gekommen, nachdem die Wohnungsbaugesellschaft GAG Ende 2020 den Bau von 146 Sozialwohnungen angekündigt hatte. Dagegen gab es Protest der Anwohner, eine Bürgerinitiative entstand.