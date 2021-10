„Die politische Kultur in unserer Demokratie lebt vom direkten Austausch“, sagt Peter Uebel, Vorsitzender der CDU-Stadtratsfraktion, und fordert, Gremiensitzungen wieder in Präsenz abzuhalten. Die digitalen Sitzungen der vergangenen Monate seien „eine Lösung für die Zeit der hohen Infektionszahlen und der Notsituation der weltweiten Corona-Pandemie“ gewesen. Sie seien durch eine Ergänzung der Gemeindeordnung gedeckt gewesen. Die Videositzungen hätten aber auch gezeigt, „dass diesem Verfahren Grenzen gesetzt sind“. Viele Sitzungen per Videokonferenz seien von technischen Störungen und unklaren Antwortmöglichkeiten geprägt, kritisiert Uebel. Zudem sei die Öffentlichkeit der Sitzungen eingeschränkt. Inzwischen seien die Voraussetzungen dafür nicht mehr gegeben, da weder eine Naturkatastrophe noch eine „außergewöhnliche Notsituation“ vorliege, wie es die Gemeindeordnung vorgebe. „Wir fordern deshalb eine Rückkehr zum normalen Sitzungsbetrieb“, sagt der CDU-Politiker. Seine Fraktion werde dazu einen Antrag für die kommende Stadtratssitzung am Montag, 25. Oktober, stellen.