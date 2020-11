In Ludwigshafen müssen Hunde auf öffentlichen Straßen und Wegen sowie in Parks an der Leine gehen. Um Hunden Auslauf ohne Leine zu ermöglichen, gibt es im Stadtgebiet wenige ausgewiesene Hundeauslaufflächen. Die CDU fordert nun vier weitere Flächen, die in den kommenden beiden Jahren eingerichtet werden sollen. Die Flächen sollen laut CDU gleichmäßig in den Stadtteilen geschaffen werden. Für gefährliche Hunde sollen sie nicht freigegeben werden. Für die Hinterlassenschaften der Hunde seien die Besitzer verantwortlich, sodass auch Mülleimer und Kottütenspender zur Verfügung stehen müssten. Bei der Standortsuche sei weiterhin zu berücksichtigen, dass man diese möglicherweise mit dem Auto anfährt und Anwohner nicht belästigt werden, so CDU-Stadtratsfraktionschef Peter Uebel, der einen entsprechenden Antrag für die Haushaltsberatungen gestellt hat.