Die Ludwigshafener CDU fordert von Land und Bund mehr finanzielle Unterstützung, um einen sicheren Betrieb der Schulen in der Stadt während der Corona-Pandemie zu gewährleisten.

Die Erfahrungen der vergangenen Monate hätten die Vorzüge eines Präsenzunterrichts an den Schulen gezeigt, so Daniel Beiner, schulpolitischer Sprecher der CDU-Stadtratsfraktion. Wegen der Pandemie und der Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus müsse alles getan werden, um Unterricht in Präsenz so sicher wie möglich gestalten zu können. „Der Gesundheitsschutz der Kinder, Jugendlichen und an der Schule Beschäftigten muss oberste Priorität haben“, fordert Beiner.

„Dezernat gibt sein Bestes“

CDU-Landtagsabgeordnete Marion Schneid erwartet von Land und Bund Unterstützung, um Luftfilteranlagen für alle Schulräume anschaffen zu können – und nicht nur dort, wo keine Fenster zum Lüften geöffnet werden können. Das hoch verschuldete Ludwigshafen brauche als größter Schulstandort des Landes besondere Zuwendungen. Das Schuldezernat von Bürgermeisterin Cornelia Reifenberg (CDU) gebe sein Bestes, dürfe aber nicht alleine gelassen werden. Die Gebäudeverwaltung brauche Unterstützung, um alle Schulen bedienen zu können, die Stadt brauche vom Land endlich eine Entschuldung.