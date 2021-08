Nach der plötzlichen Sperrung des Fahrlachtunnels in Mannheim fordert die Ludwigshafener CDU von der Mannheimer Stadtspitze, schnell ein leistungsfähiges Verkehrskonzept zu entwickeln. „Das Verkehrskonzept für diesen Notfall muss in enger Abstimmung mit den Ludwigshafener Verantwortlichen entwickelt werden“, fordert CDU-Stadtratsfraktionschef Peter Uebel. Die Tunnelsperrung habe große Auswirkung auf Arbeitnehmer und Unternehmen in Ludwigshafen. Wegen der Sperrung müssten sich täglich 40.000 Pkw und Lkw eine neue Route suchen. Verschärft werde die Lage durch den Verkehrsversuch in Mannheim, ab Ende August die Innenstadt für den Verkehr zu schließen. Auch das Ende der Sommerferien werde wieder zu mehr Verkehr führen. Die Mannheimer Verantwortlichen sollten daher alles daransetzen, wenigstens eine Fahrspur des Tunnels in jede Richtung so bald wie möglich wieder für den Verkehr zu öffnen – auch für Lkw. „Natürlich kann man jetzt an alle Pendler appellieren, den ÖPNV zu nutzen. Für die Lkw gibt es aber kein alternatives Konzept, da helfen keine Fahrradwege oder bessere Taktzeiten. Die durch die Corona-Pandemie ohnehin stark belastete Wirtschaft braucht eine tragfähige Lösung, da die Sanierung des Tunnels bis 2027 andauern wird,“ so Uebel.

