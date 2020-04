Die CDU-Fraktion fordert für die nächste Stadtratssitzung einen Sachstandsbericht zum Abriss der Hochstraße Süd und Klärung in Sachen Verzögerung. „Die Abrissarbeiten an der Hochstraße Süd sind nach mehrfachen Presseberichten massiv im Verzug“, sagt der CDU-Fraktionsvorsitzende Peter Uebel. Bereits zu Beginn der Arbeiten habe es Verzögerungen gegeben. Inwiefern die Beschränkungen durch die Corona-Krise ins Gewicht fallen, könne „nur schwer nachvollzogen werden“, sagt Uebel. Er verweist auf den schnellen Fortschritt des Abrisses auf dem Halberg-Gelände. Man müsse „der ausführenden Firma auch grundsätzliche Fragen zum weiteren Ablauf stellen“, sagt der Fraktionsvorsitzende. Dass in den vergangenen Wochen gerade einmal 14 von 120 Holzkonstruktionen aufgestellt wurden, sei „kein gutes Signal“. Es sei „extrem wichtig, die Verbindung zwischen der Mundenheimer Straße und der Innenstadt so schnell wie möglich wiederherzustellen“, so Christoph Heller, Ortsvorsteher der südlichen Innenstadt. Außerdem müsse der ÖPNV-Knotenpunkt am Berliner Platz zur Verfügung stehen, wenn die coronabedingten Einschränkungen wieder aufgehoben werden.