Auch die CDU-Stadtratsfraktion spricht sich – wie bereits die Fraktion Grünes Forum und Piraten – dafür aus, die „Germany’s Ugliest City Tour“ nach der fünften Saison auslaufen zu lassen.

Bereits im Stadtmagazin „Neue LU“ vom Mai habe er diese City-Touren als keine gute Imagekampagne bezeichnet, betont CDU-Fraktionschef Peter Uebel. „Spätestens seit der Berichterstattung von ,Spiegel’-Autor Alexander Osang im Jahr 2017, in dem er Ludwigshafen mit einem Pissbahnhof im Osten verglichen hat, und der Nominierung Ludwigshafens durch das TV-Magazin ,Extra 3’ zur ,Hässlichsten Stadt Deutschlands’ stehen wir angezählt in der Sympathie-Verliererecke“, kritisiert Uebel. „Die Führungen zu den hässlichen Orten waren anfangs sicher originell. Das aber über Jahre fortzusetzen, war aber so ziemlich die mieseste Kampagne, die einem einfallen konnte. Damit hat sich bundesweit ein Negativruf verfestigt, den sogar die FAZ mit einem großen Bericht gewürdigt hat.“

Stadtführer Helmut vn der Buchholz. Foto: ier

„Zweifelhafter Ruf“

Während viele Strategien der Marketinggesellschaft Lukom oder des Handels darauf abzielten, das Image der Stadt zu verbessern, werde durch die Fortsetzung dieser „Negativ-Touren“ die Werbebotschaft konterkariert, so Uebel weiter. „Langsam kennt jeder Ludwigshafen mit seinem zweifelhaften Ruf. Ob und inwieweit sich dies auf Firmenansiedlungen oder die Attraktivität als Wohnort auswirken wird, muss man abwarten. Es ist aber sicher ein Spiel mit dem Feuer.“

„Bedeutende Industriestadt“

Uebel fragt insofern: „Wollen wir uns ausschließlich mit den wenig schmeichelhaften Orten unserer Stadt definieren? Wir als CDU-Fraktion möchten das zumindest nicht. Wir würden uns freuen, wenn Ludwigshafen bundesweit bekannt wird, weil wir eine so bedeutende Industriestadt sind. Wir möchten, dass wir als Stadt am Fluss mit einer vielfältigen Infrastruktur wahrgenommen werden – mit vielen spannenden Orten in Parkanlagen oder am Rhein mit hoher Aufenthaltsqualität. Als prosperierende Stadt in einer bunten Metropolregion.“

Uebel bilanziert: „Es wird Ludwigshafen nicht gerecht, bei der Frage nach Lebens- und Wohnqualität sofort und ausschließlich die unschönen Ecken der Stadt in den Fokus zu stellen.“ Ludwigshafen habe vieles zu bieten, auch Unvollendetes. „Ludwigshafen mag vieles sein, aber sicher nicht in erster Linie hässlich. Deshalb fordern wir, diese Touren jetzt auslaufen zu lassen.“

Forum-Sprecher Raik Dreher. Foto: privat/Gratis

Grüne kontern Vorstoß des Forums

Den Titel „Hässlichste Stadt Deutschlands“ verpasste Ludwigshafen 2018 das TV-Magazin „Extra 3“. Die Stadt reagierte selbstironisch mit den „Germany’s Ugliest City Touren“, die der Architekt und Künstler Helmut van der Buchholz leitet – inzwischen in der fünften Saison. Weitere fünf sind im Sommer geplant. Forum-Vorsitzender Raik Dreher plädierte zuletzt dafür, „diese Art von fragwürdigem Tourismus nicht mehr zu unterstützen“. Die Stadt sollte diesen wenig schmeichelhaften Titel nicht immer weiter tragen. Die Grünen im Rat kritisierten hingegen den Vorstoß von Forum und Piraten, den „Ugliest City Touren“ die Kulturförderung zu entziehen. Aus Sicht der grünen Stadtratsfraktion verletzt der Antrag des Forums die Kunstfreiheit. Es sei nicht die Aufgabe des Stadtrats, Kulturförderung nach dem Geschmack einzelner Fraktionen zu betreiben.

