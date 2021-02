Angesichts der rückläufigen Corona-Fallzahlen fordert die CDU-Stadtratsfraktion die „zügige Beendigung“ der nächtlichen Ausgangsbeschränkung in Ludwigshafen. Laut dem Fraktionsvorsitzenden Peter Uebel soll die Beschränkung „spätestens nach Ablauf der Allgemeinverfügung am 14. Februar oder wenn die Inzidenz unter 50 gefallen ist“ aufgehoben werden. Seit Anfang Dezember dürfen sich die Ludwigshafener zwischen 21 und 5 Uhr nicht mehr außerhalb ihrer Wohnung aufhalten. Damals lag der Sieben-Tage-Inzidenzwert bei über 300 – aktuell liegt er bei 72,6. Die Ausgangsbeschränkung soll dabei helfen, die Kontakte und somit die Ansteckungsgefahr zu reduzieren. Uebel will diese Regelung nun aufheben: „Diese massive Einschränkung in die Grundrechte der Bürger lässt sich aufgrund der aktuellen Situation nicht mehr weiter begründen.“ Er betont dabei: „Ein gehäuftes Auftreten mutierter Virusformen und die Angst vor deren höheren Infektiosität rechtfertigen keine Fortsetzung des Verbots.“ Uebel, der selbst Arzt ist, ergänzt: „Nach aktuellen Untersuchungen dürften auch bei uns in Ludwigshafen jetzt schon acht Prozent der Neuinfektionen mit einem mutierten Virus erfolgen. Deshalb sind damit begründete Kurzschlussentscheidungen völlig fehl am Platz. Diese erwecken eher den Unmut der Bürger, als dass sie tatsächlich der Infektionsvermeidung dienen. Wir müssen zu einer sachlichen Bewertung der Einzelmaßnahmen zurückfinden. Die Aufhebung der Ausgangssperre ist ein wichtiges Signal.“ Ganz elementar bei der Pandemiebekämpfung bleiben jedoch die Hygiene- und Abstandsregeln sowie der Maskenschutz, sagt Uebel.