Die CDU-Stadtratsfraktion bittet die Verwaltung um einen Bericht zu den Warnsystemen im Stadtgebiet. Hintergrund der Anfrage ist laut Fraktionschef Peter Uebel die „nicht optimale Alarmierung der Bevölkerung mit Sirenen oder digitalen Warnsystemen bei den schweren Unwetterkatastrophen im nördlichen Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen“.

Hohe Risiken in der Stadt

„Ludwigshafen hat aufgrund seiner vielfältigen industriellen Anlagen vermehrte Risiken für Großschadensereignisse. Deshalb ist eine frühe und sichere Information der Bevölkerung in Gefährdungssituationen erforderlich“, begründet Uebel den Vorstoß. Diesem Umstand sei durch neue leistungsstarke Sirenen in den vergangenen Jahren Rechnung getragen worden. „Insofern ist es notwendig, die Sirenen im Bezug auf deren Standort und Hörbarkeit nochmals genau zu betrachten. Ebenso die Bedeutung, Verbreitung und Wertigkeit der digitalen Warnsysteme. Eine verzögerte Alarmierung der Bürger oder gar fehlende Erreichbarkeit muss weitgehend vermieden werden. Dazu ist es für uns als Kommunalpolitiker wichtig, den aktuellen Stand zu kennen“, ergänzt Uebel.

Anfragen im Ausschuss

In der Sitzung des Hauptausschusses am 6. September will die Union bezüglich der Frühwarnsysteme und des Katastrophenschutz wissen:

Wie ist die Verwaltung in Sachen Katastrophenschutzes und Gefahrenabwehr aufgestellt?

Muss der Gefahrenabwehrplan angesichts drohender Unwetterkatastrophen aktualisiert werden?

Was sind die Ergebnisse des letztjährigen Warnaktionstags in der Stadt?

Sind die Sirenenanlagen in der ganzen Stadt hörbar gewesen?