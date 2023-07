Die CDU fordert, die Erich-Kästner-Grundschule (Mitte) in das Programm für sogenannte Familiengrundschulzentren aufzunehmen. Auf seiner Sitzung in der vergangenen Woche hat der Jugendhilfeausschuss beschlossen, dass die Stadt Ludwigshafen an dem Pilotprojekt des Landes Rheinland-Pfalz zur Stärkung der Grundschulen teilnehmen soll. Welche Schulen genau, das wurde nicht festgelegt. Die SPD-Fraktion hat ihrerseits bislang die Gräfenauschule im Hemshof vorgeschlagen, wo in diesem Jahr voraussichtlich 40 Kinder die erste Klasse wiederholen müssen, sowie die ebenfalls im Hemshof liegende Goetheschule und die Bliesschule in West. „Natürlich sehe ich, dass die Lage an den drei benannten Grundschulen sehr schwer ist und diese Unterstützung brauchen. Allerdings gibt es mit der Erich-Kästner-Grundschule im Stadtteil Mitte die größte Grundschule der Stadt. Mehr als 630 Schüler drücken hier die Schulbank. 90 Prozent von ihnen haben Migrationshintergrund“, argumentiert jetzt für die CDU Christoph Heller, Stadtratsmitglied und Ortsvorsteher der Südlichen Innenstadt. „Die EKS muss mit aufgenommen werden in das Programm. Jede Hilfe, die wir bekommen können, brauchen wir dringend.“ Heller schlägt vor, wegen der räumlichen Nähe der Goetheschule und der Gräfenauschule diese zwei Schulen für das Programm „Familiengrundschulzentren“, als eine Einheit zu betrachten. „Hier können selbstverständlich sehr gut die Personen vor Ort zusammenarbeiten. Das macht Sinn und wir hätten die Chance, auch in der größten Grundschule der Stadt die Lage zu verbessern“, meint Heller.