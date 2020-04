Die CDU-Stadtratsfraktion spricht sich für eine schnelle Wiedereröffnung der Wertstoffhöfe in Ludwigshafen aus. „In einem ersten Schritt sollte es möglich sein, einen Teilabschnitt der Wertstoffhöfe, nämlich die Grünschnittannahme, schnellstmöglich wieder zu öffnen“, sagt Roman Bertram, CDU-Sprecher im Werksausschuss. Jetzt im Frühling fallen in den Gärten große Mengen Grünschnitt und andere Grünabfälle an, so Bertram, die mancher Gartenbesitzer nicht für längere Zeit zwischenlagern kann. Bei der Abgabe von Grünabfällen gebe es keinen wesentlichen Kundenkontakt, sagt Bertram zu den Auflagen wegen des Coronavirus. Außerdem könne man den Kundenkontakt reduzieren, indem man die Anzahl der Personen beschränke, die sich gleichzeitig auf dem Gelände befinden. Andere Kommunen, etwa Mainz und Worms, hätten dazu schon Lösungen gefunden. „Ziel muss es sein, eine schrittweise Erweiterung des Entsorgungsangebots in zeitlichen Abständen, aber doch sehr zügig, zu überprüfen und analog mit den Lockerungen der Vorgaben von Bund und Land umzusetzen“, sagt Bertram abschließend.