„Die CDU-Stadtratsfraktion steht hinter der Forderung, Personal in erzieherischen und Lehrberufen früher ein Impfangebot zu unterbreiten als geplant.“ Das bekräftigen die Landtagsabgeordnete Marion Schneid und der schulpolitische Sprecher der Fraktion, Daniel Beiner. Das Land dürfe nicht länger warten, sondern müsse sich schnell mit seinen Gesundheitsämtern abstimmen, um eine Höherstufung von Erzieherinnen und Lehrern in der Prioritätenliste zu erreichen, so die Landtagsabgeordnete. Beiner ergänzt: „Wir wissen nicht nur aus Studien, wie wichtig für Kinder und Jugendliche eine Öffnung von Kita und Schulen wäre. Das Ziel bleibt weiterhin eine gesundheitlich zumutbare und verlässliche Betreuung in Kitas und ein Unterrichten in den Schulen, zum Beispiel in Form von Wechselunterricht.“ In engem Zusammenhang stehe dabei das Gesundheitsrisiko aller Beteiligten, gerade wenn zum Beispiel in Kitas und jungen Klassenstufen keine Abstände eingehalten werden könnten. Daher könne es für deren Schutz ein sinnvoller Baustein sein, bei einer Öffnung so schnell wie möglich Beschäftigte in Kitas und Schulen zu impfen.