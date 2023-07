Der rund 600 Mitglieder zählende CDU-Kreisverband hat bei seinem jüngsten Sommerfest in der Privatbrauerei Mayer in Oggersheim zahlreiche Mitglieder geehrt. „Wir sind unseren langjährigen Mitgliedern zu großem Dank und Anerkennung verpflichtet. Dies gilt vor allem für die Unterstützung in den vielen Jahren, aber auch dafür, dass sie uns in schwierigen Zeiten weiter die Treue gehalten haben. Nächstes Jahr werden wir bei der Kommunalwahl gemeinsam wieder angreifen“, sagte Kreisvorsitzender Torbjörn Kartes.

Gewürdigt wurden im Beisein des Fraktionsvorsitzenden der CDU-Landtagsfraktion, Generalsekretär Gordon Schnieder, rund zehn anwesende Mitglieder für 40, 50 und 60 Jahre Mitgliedschaft. Vier Jahrzehnte in der Union ist Beate Kleinau, zehn Jahre länger dabei sind Marianne Messemer sowie Robert Hönsch und Klaus Schneider. Für 60 Jahre Mitgliedschaft wurden Manfred Schwarz, Wolfgang Eisinger, Hugo Diehl sowie Klaus Götzl ausgezeichnet. Zudem wurden Walter Schulte und Klaus Schneider für ihr langjähriges Engagement als Ortsvorsitzende der Ortsverbände Pfingstweide beziehungsweise Gartenstadt geehrt.