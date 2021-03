CDU und CSU haben wegen der Corona-Pandemie und eines Maskenskandals derzeit einige Probleme. Die Umfragewerte sind abgesackt, bei der Landtagswahl gab’s eine Klatsche. Nun naht das Osterfest, die rechte Zeit, um Hoffnung zu verbreiten. Das hat wohl auch den Ludwigshafener CDU-Bundestagsabgeordneten Torbjörn Kartes (41) inspiriert, der zu Ostern 30 Blumensträuße an Menschen in Ludwigshafen, Frankenthal und im Rhein-Pfalz-Kreis verschicken will, die sich in der Corona-Krise ausgezeichnet haben oder die davon besonders betroffen sind. Wie im vergangenen Jahr hat Kartes bei der Aktion die Blumenhändlerin Vanessa Jaeger an Bord. Dass der Zeitpunkt für die PR-Aktion etwas schwierig ist und er mit der unionsgeführten Bundesregierung in der Pflicht steht, das Corona-Krisenmanagement zu verbessern, ist Kartes bewusst: „Ein Blumenstrauß ersetzt nicht die lang ersehnte Impfung oder die Öffnungsperspektive für den Laden. Aber er kann ein Lichtblick in der Krise sein.“ Vorschläge, wer die 30 Sträuße bekommen soll, nimmt Kartes per E-Mail entgegen: torbjoern.kartes@bundestag.de. Mal sehen, ob die Idee Früchte trägt ...