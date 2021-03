CDU-Kreisvorsitzender Torbjörn Kartes (41) zieht nach den vorläufigen Ergebnissen für die Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg eine vernichtende Zwischenbilanz für seine Partei: „Zweifellos ist das eine herbe Niederlage.“ Der Bundestagsabgeordnete macht mehrere Ursachen dafür verantwortlich: „Der Maskenskandal hat uns erheblich geschadet. Wir haben die Menschen enttäuscht und müssen jetzt wieder Vertrauen zurückgewinnen.“ Ohne richtigen Wahlkampf sei der Amtsbonus der Regierenden in dieser Krise nicht wettzumachen gewesen.

Seine Nominierung für die Bundestagswahl mit 60 Delegierten kündigte er für den 8. April im Maxdorfer Carl-Bosch-Haus an – „unter Beachtung aller Hygienevorschriften“.

Das sagt Stadtratsfraktionschef Uebel

„In den letzten zwei Wochen ist der Himmel immer dunkler geworden.“ So kommentierte CDU-Stadtratsfraktionschef Peter Uebel bei der Ergebnispräsentation im Kulturzentrum Das Haus das schlechte Abscheiden der CDU im Land und in Ludwigshafen. Die Amtsinhaberin in Mainz habe sich in der Krise profilieren können, die „Maskengeschichte“ habe der Union extrem geschadet. Dass die AfD-Direktkandidaten in manchen Wahlbezirken vor den CDU-Bewerbern liegen, sei „ein fatales Zeichen“.