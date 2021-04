Seit den Lockerungen der Corona-Pandemie beobachtet die CDU in Ludwigshafen eine verstärkte Vermüllung sowohl durch Sperr- als auch durch Hausmüll. Betroffen seien alle Stadtteile, sagen die Christdemokraten und fordern die Verwaltung zum Handeln auf. Das Thema Müll hat am Donnerstagabend auch den Mundenheimer Ortsbeirat beschäftigt.

Dennis Schmidt, CDU-Ortsvorsteher in Ruchheim, stellt eine deutliche Zunahme von Sperrmüll an Feldwegen und Entwässerungsgräben rund um seinen ländlichen Stadtteil fest. „Die Wertstoffhöfe verlangen pro Sperrmülllieferung von privaten Haushalten fünf Euro“, stellt Schmidt fest und fordert: „Diese Abgabe sollte für einen bestimmten Zeitraum ausgesetzt werden, um Anreize zu schaffen, den Sperrmüll kostenlos legal zu entsorgen. Gleichzeitig sollten die Abfertigungszeiten, besonders am Wochenende, durch Umorganisation deutlich verkürzt werden.“

Christoph Heller, CDU-Ortsvorsteher der Südlichen Innenstadt, beobachtete, wie eine Anwohnerin am helllichten Tag ihren Hausmüll in der Fußgängerzone abstellte. „Neben dem Aufräumen und Aufklären muss die Ahndung von Müllsündern verstärkt werden“, fordert Heller. Wolfgang Leibig, stellvertretender CDU-Ortsvorsteher der Nördlichen Innenstadt, kommt auf dem Weg zur Arbeit immer wieder an einer Baumscheibe vorbei, aus der Hunderte von Fliegen aus abgelegtem Hausmüll aufsteigen. Kakerlaken laufen auf dem Gehweg herum. Eine Baumscheibe weiter liegt Sperrmüll mit Hausmüll gemischt bis auf dem Gehweg. Für Leibig ist vor allen Dingen die Schwerpunktbildung bei der Überwachung von Müllablage-Hotspots zielführend. „Dies muss mit Modellprojekten zur Aufklärung auch durch Ehrenamtliche, wie sie vor der Corona-Pandemie geplant war, ergänzt und eingeführt werden.“

Keine Einzelbeobachtungen

Nach Ansicht der CDU sind dies keine örtlichen Einzelbeobachtungen, sondern Dauerzustände, die täglich passieren. Ludwigshafen sei auf dem besten Weg, die Kontrolle über die Hygiene und Sauberkeit in der Stadt zu verlieren. Diese Einschätzung hätten auch Mitarbeiter des Wirtschaftsbetriebs. Elf Tonnen illegaler Sperrmüll an einem Tag aus der Nördlichen Innenstadt würden eine deutliche Sprache sprechen.

Das Thema Müll hat auch den Ortsbeirat Mundenheim am Donnerstagabend beschäftigt. SPD und CDU kritisierten die dauerhafte Vermüllung rund um die Glas- und Altkleidercontainer auf dem Marktplatz. Dies sei ein Dauerärger für die Bürger, waren sich Holger Scharff (SPD) und Wilhelma Metzler (CDU) einig.

Sträucher statt Sperrmüll

Der Ortsbeirat stimmte dem Vorschlag der Verwaltung zu, dass die Container für Glas und Kleider zusammengeschoben werden sollen, damit die Zwischenräume für Müllablagerungen verschwinden. Außerdem soll die dortige Grünfläche mit Sträuchern bepflanzt werden.

Ortsvorsteherin Anke Simon (SPD) informierte, dass es aus Datenschutzgründen nicht möglich sei, den Bereich mit den Containern mit Kameras zu überwachen. Das werde jedoch immer wieder von Bürgern gefordert. Kontrollen seien nur punktuell möglich, daher seien die Verursacher der Müllberge schwer auszumachen.